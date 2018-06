Maláčová nevylučuje spojení soutěží krásy, přežila by Česká Miss

Prospěla by Česku jedna soutěž krásy? Odpovídají missky KATEŘINA SOKOLOVÁ, MISS ČR 2007 Byl to docela šok, takovou zprávu nikdo nečekal. Osobně si ale myslím, že všem to jenom prospěje. Dvě soutěže krásy v jedné malé zemi jsou podle mě moc. Spory tady byly už dřív, takhle se to alespoň uklidní, ať už to dopadne jakkoliv. IVETA LUTOVSKÁ, ČESKÁ MISS 2009 Je to vyústění toho, co tady bylo. Každý rok je v podstatě šest nových tváří a je to hodně. Pokud bude jedna soutěž, mohlo by to i u lidí mít větší váhu.