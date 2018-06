Maláčová: Nabízím milion kvůli pornu

Odpovědi Michaely Maláčové najdete ZDE

Finále konkurenční České Miss proběhne 26. února, na vítězku čeká milion korun a účast na Miss Universe. Novinářům to oznámila ředitelka soutěže a Miss ČSFR 1991 Michaela Maláčová, která byla hostem iDNES. Moderátorem slavnostního večera bude mladý herec Vojta Kotek.

Přihlášky do soutěže Česká Miss mohou zájemkyně zasílat do 17. prosince, kdy bude uzávěrka.

Krásky se ve finále, které v přímém přenosu odvysílá 26. února televize Nova, předvedou v róbách od návrhářky Jaroslavy Sedláčkové.

V porotě zasedne spisovatelka Halina Pawlovská, topmodelky Tereza Maxová a Petra Němcová, hokejista Pavel Kubina, zlatý olympijský desetibojař Roman Šebrle. V týmu Maláčové je také první Dívka roku východního bloku zvolená v roce 1966, skladatel Karel Svoboda a Petr Kratochvíl. Ti Maláčové pomáhají také s přípravou finálového večera. Osobní účast přislíbil i monacký princ Albert. Ten zároveň pozval finalistky do svého sídla v Monaku.

Kotek: Je to výzva

Slavnostním večerem bude v Top hotelu Praha provázet Vojtěch Kotek. V ten večer mu bude teprve dva týdny sedmnáct let. Herec se proslavil rolí Ondřeje v seriálu Pojišťovna štěstí a jednou z hlavních rolí ve filmu Snowboarďáci.

"Moderátora jsem hledali dlouho," přiznala Maláčová s tím, že chtěli do nové soutěže někoho známého, ale přitom nového. "Když padlo Vojtovo jméno, zděsila jsem se. Vždyť je to ještě dítě!" reagovala prý Maláčová. "Pak jsem s ním ale mluvila a viděla kamerové zkoušky a teď jsem nadšená," uvedla.

"Nabídku na moderování jsem dostal celkem nedávno a moc času na rozmýšlení nebylo. Nicméně jsem to zvažoval, bylo mi jasné, že jednoduché to nebude. Přímý přenos, kde bude všechno záviset na mně, diváci v sále... Ale samozřejmě jsem to vzal, je to pro mě velká výzva," řekl iDNES Vojta Kotek, který má zatím zkušenosti jen s moderováním menších akcí.

Rozhodnou diváci

Podle Maláčové čeká dvanáct finalistek vzdělávání v oblasti společenského chování, výuky jazyků a vystupování před novináři, jakož i kurzy tenisu, golfu nebo jízdy na koni. Porota, která bude dívky během večera hodnotit podobně jako je to v soutěži Česko hledá SuperStar, vybere šest z nich do užšího finále. O prvních třech vítězkách pak rozhodnou televizní diváci pomocí esemesek a telefonátů.

Vítězka získá kromě bytu na Barrandově, osobního automobilu a dalších věcných cen i jeden milion korun a možnost zúčastnit se Miss Universe v Bankoku. S Českou Miss poletí na mezinárodní soutěž také Maláčová a ti, kteří dívku motivovali, aby se přihlásila.

Volba České Miss se uskuteční o půldruhého měsíce dřív, než se pravidelně koná volba královny krásy Miss ČR. Tu organizuje Miloš Zapletal a jeho agentura Art Production K/2 a kterou podporuje například Michael Kocáb či Lucie Bílá. Už sedmnáctý ročník vyvrcholí slavnostním gala večerem příští rok 9. dubna. Vítězka bude Českou republiku reprezentovat na Miss World v USA a každá vicemiss pojede buď na Miss International do Japonska nebo do Paříže na Miss Europe. - více zde

