Maláčová: Klausovi můžu volat kdykoliv

Máte čísla mobilních telefonů všech lidí z vedení ODS?

Samozřejmě.

I předsedu Klause můžete volat kdykoliv?

Kdykoliv.

Éra mobilních telefonů...

Přesně. Já už si ani nedokážu představit tu dobu bez nich. Všichni jsou pořád k zastižení, a i to mluvčího posunuje spíš do pozice manažera. Přestává být tím, kdo za někoho hovoří do kamery.

Právě - novináři mají čísla mobilů většiny politiků, a tak když chtějí jejich vyjádření, zavolají přímo jim. Nevadí vám, že vás obcházejí?

Nevadí. Někdy to možná vadí těm politikům, ale mně ne. Já to naprosto chápu. Stejně bych se musela toho politika zeptat, pokud bych odpověď neznala. Řekla bych, že poloh tiskových mluvčí je tisíc: jiné potřeby má soukromá firma, jiné ministerstvo, policie nebo politická strana.



Michaela Maláčová * Vystudovala televizní a filmovou produkci, pracovala jako asistentka poslance Federálního shromáždění, manažerka public relations thajského zastupitelství, produkční Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.



* Je spoluautorkou a moderátorkou televizních dokumentů o zahraničních hudebních skupinách. Než se loni na jaře stala tiskovou mluvčí ODS, vedla odbor public relations společnosti Motokov.



* V roce 1991 získala titul Miss Československo.



* Před dvěma lety se provdala za švýcarského obchodníka Rema.



* Je jí třicet let.

Řekni: Jakej je ten Klaus...



Dovedu si živě představit, na co se vás přátelé nejčastěji ptají, na co jsou zvědaví...

Myslíte otázky typu: "A jakej je vlastně ten Klaus?"

Ano, přesně ty.

Tak ty padaly z počátku mého působení v ODS. Statečně jsem je házela do autu a přátelé to pochopili. A dneska už se na mou práci neptají.

A o čem se tedy bavíte?



O jejich práci. (smích)

A jaký je vlastně předseda Klaus?

Skvělý! Samozřejmě!

Zaznamenala jste nějaké narážky na téma vy, coby přitažlivá mluvčí, a Václav Klaus? Zeptal se vás na to někdy někdo?

Ne, nikdo se zatím neodvážil. Ale to je logické, protože co bych asi na takovou otázku odpověděla, že? Nikoho to prostě zatím nenapadlo, já jsem ráda a snažím se také nezavdávat nějakou příčinu.

Tykáte si nebo vykáte?

V soukromí tykáme, na veřejnosti vykáme. Myslím, že to vypadá lépe, profesionálněji.

Kdo navrhl tykání?

Ono to tak vyplynulo z našich dlouhých debat, tak ani nevím přesně, ale myslím, že to byl pan předseda.

To, že Klausův poradce Ladislav Jakl je vyznavač undergroundu, se ví. Pochybuju ale, že lidé vědí, že vy máte taky hudební minulost. Byla jste zpěvačkou skupiny Helmutova stříkačka. Je to náhoda, že je předseda ODS obklopen vyznavači takového žánru hudby? On sám nijak undergroundově nevypadá.

No já už taky asi ne. Ale na tu dobu vzpomínám hrozně ráda: dospívání, gympl, rockové festivaly. A hlavně: ti kluci si mě vybrali!

Vzpomenete si ještě na nějakém songy?

No určitě. Dokonce ta skupina se dala dohromady a zase hrajou.

Třeba si vás vyberou znova.

To ne, myslím, že bych jim teď kazila image.

To byste vy - expertka na public relations - taky uměla?

O tom nepochybujte!

Trému mám ještě pořád před kamerou

Rok a půl jste tiskovou mluvčí významné politické strany, ale vidět ani slyšet moc nejste. Alespoň ve srovnání s těmi, kdo hovoří třeba za nějaké ministerstvo nebo za policii. Nechtěla byste být raději tou policejní mluvčí?

Tak k policii bych asi nepřestupovala, ale myslím, že bych to zvládla.

Vaše vizáž však přímo vybízí k tomu, abyste vidět byla a zlepšovala to, jak ODS působí na veřejnost...

Tisková mluvčí - alespoň u nás v ODS - to není jenom těch pár vět na kameru v momentě, kdy nikdo jiný není k dispozici. To není jenom tiskovka, kdy všechny přivítám, představím a předám slovo. To je opravdu setina mé práce. A taky nejsme firma, kde nesmí mluvit nikdo jiný než tiskový mluvčí. Naopak, já jsem vlastně takový mluvčí profesionálních mluvčí. Být vidět a být slyšen má být politik, poslanec. O mě nejde, já jen musím připravit ten servis, zázemí.

Můžete mít někdo, jako jste vy, před někým nebo před něčím trému?

Trému mám ještě pořád před kamerou. Toho se asi nikdy nezbavím. Mně nevadí mluvit do rádia, do diktafonu, ale do kamery ano. Asi proto, že nevidím bezprostřední reakci na to, co právě říkám. Spíš si představím ty diváky, co doma pijou kafe a říkají: "Podivej, co ta tam zase řiká!" A do toho ta světla a horko ve studiu...

Když hovoříte, mluvíte velmi spisovně, rozvážně, hledáte správná slova. Když kancelář opouštíte, přepínáte se z té tak trochu diplomatické řeči? Třeba jdete nakupovat a něco zrovna nemají. Nebo když nadáváte u televize.

Tak to mám opravdu jinou kadenci. Jsem dost emotivní člověk, takový skoro italský typ. Ale uvědomuji si, že mám jakýsi mediální tón hlasu. Je posazený níž a klidněji a mám k němu i taková ta gesta. Vyrovnávám to možná takovým zvláštním druhem humoru, že si totiž schválně komolím některá slova. Už jako děti jsme se tím bavily s mojí sestrou. Měly jsme takovou šifrovanou řeč, které jsme rozuměly jen my.

Řeč mluvčích a politiků je taky pro obyčejné lidi jakoby zašifrovaná. Nebojíte se, že vám třeba teď sestra nerozumí, když k ní promlouváte třeba z televizní obrazovky?

Rozumí. Ale když jí před časem také nabízeli moderování nějaké tiskovky, tak odmítla s tím, že na to není... Ale já si nemyslím, že bych v práci mluvila nějak nesrozumitelně - aspoň doufám! -, ale je fakt, že s přáteli pak mluvím jinak. Tak nějak ostřeji, řekla bych.

Máte nějaké oblíbené tiskové mluvčí?



Já je tak nesleduji...

Ani žádného neoblíbeného nemáte?

(pauza) No...

Myslím nějaký odstrašující případ...

Tak někdy mi připadá legrační reakce tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví. Tam se, myslím, sešla zajímavá dvojice v osobě mluvčího pana Černého a v osobě ministra Fišera.

Jak to myslíte - zajímavá?

Mají takové dost atypické pojetí mediálního vystupování. Ale mně to nepřísluší hodnotit, zvlášť když vím, že devadesát pět procent jejich práce nevidím.



Předseda s předsedou, senátor se senátorem



Co když některý politik dobře vystupuje v médiích, působí dobře na veřejnost - a ve skutečnosti je špatný politik? Víte o někom takovém?

Z ODS vám samozřejmě nikoho takového neřeknu! (smích)

Chápu, že musíte být loajální. Tak zkuste jmenovat někoho z jiné strany.

Tohle nemůžu hodnotit, já s nimi nespolupracuji.

Já se také ptám na to, jak politik působí navenek, na lidi, kteří ho znají jen z novin a televize.

Hodně přeceňovaná je pozice paní Buzkové. Ale to je opravdu můj soukromý názor.

Ale i ODS má své mediální hvězdy.

Neříkáme jim mediální hvězdy, jsou to lidé mediálně zdatnější.

Jsou to asi ti, které vidíme například v televizních debatách.

Dá se to tak říct. Je to vlastně jeden z úkolů tiskového oddělení takové debaty vhodně obsazovat.

Jak to vlastně chodí? Někdo z televize zavolá a někoho si jmenovitě vyžádá nebo jen zadá téma diskuse a výběr je na vás?

Obojí se stává.

A musíte vytipované kandidáty hodně přesvědčovat?

Vždycky když někomu takovou nabídku tlumočím, beru to tak, že mu tím dávám ideální příležitost, jak se ukázat na veřejnosti. Televize je velmi vlivné médium. Ale přesto dost často uslyším: "To né, to se mi nehodí, až někdy příště." Třeba takové příště přijde až za půl roku, ale stejně toho člověka nepřesvědčím. Mě to tedy nijak nestresuje, protože se obrátím na někoho jiného a nakonec vždycky někoho seženu. Ale stresuje to asi dramaturgii pořadu, která musí například natočit upoutávky. Někdy se také stává, že do určité debaty nabídnu nějaké jméno, ale ta druhá strana řekne: Tak s tím já nejdu.

Kdo s kým například nechodí?

Problém je například s duely, kde je na jedné straně žena. Pak někteří muži váhají, jestli do toho jít. Hodně se také hledí na postavení obou aktérů. Například předsedové stran chodí s předsedy, senátoři se senátory a tak.

Kdo tedy a s kým by nešel? Konkrétně, prosím.

Třeba neuvidíte předsedu Klause s řadovým poslancem.