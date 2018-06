Maláčová: Jsem chodící reklamou na rodičovství

Odpovědi Michaely Maláčové najdete ZDE

Michaele se po porodu rychle vrátila její štíhlá figura. Sama ale pořádně neví, kde hledat recept na krásu. "Snad jsem chodící reklamou na těhotenství a rodičovství! Je to krásný zážitek, z rodinného života jsem nadšená a to se asi zračí i v mé vizáži," prozradila v on-line rozhovoru.



Po skončení Miss má sice více času, ale musí zase plnit resty z dřívějška. "S miminkem musím víc plánovat, ale určitě to zvládneme. Naše maminky obdivuji, jak to kdysi zvládaly ony. Těm patří kopliment," odpověděla čtenářům iDNES.



Letošní Českou Miss hodnotí Maláčová i přes nižší sledovanost jako velmi úspěšnou. "Ke spokojenosti je důvod, ale už teď mám v hlavě věci, které by chtěl člověk udělat lépe," plánuje miss z roku 1991 už nyní další ročník.



Trochu to komplikuje spor s Miloslavem Zapletalem, který nesouhlasí s názvem její soutěže a chce se sejít u soudu. Ani změna názvu konání dalších ročníků České Miss neohrozí. "Panu Zapletalovi se nelíbí, že se Česká Miss tak rychle prosadila. Dlouhá léta tady měl monopol a už přitom zapomněl, že to nebyl běžný stav věci. To, že začal se soutěží krásy neznamená, že ji vymyslel," připomněla Michaela.