Maláčová i Csáková tají novou lásku

Ilona Csáková vzala svého nového přítele dokonce s sebou. Objevila se s ním na veřejnosti poprvé, ale za nic na světě se s ním nechtěla fotit.

Dokonce se s ním zamkla v šatně a hned po koncertě pospíchali do Bratislavy. Podařilo se vypátrat jen to, že je o dost mladší než ona, je to Čech a je to typ "hezounek". "Ani mě neprozradila, jak se jmenuje," posteskl si pořadatel večera David Novotný.

Čerstvě zamilovaná je i Michaela Maláčová. Její vyvolený je prý asi o deset let starší rozvedený Čech, ekonom a podnikatel, který žil několik let v Americe.

Koncertu, jehož výtěžek pomůže internátní škole a Stacionáři Nonu v Novém Městě nad Metují, se zúčastnila také loňská vicemiss Michaela Wostlová. Ten večer slavila 24. narozeniny, a tak se bavila až do ranních hodin s kamarádkou a druhou vicemiss Editou Hortovou.

Věra Martinová vzala sebou svou sestru a pospíchali hned na další vystoupení do Prahy. Sisa Sklovská přijela ve sportovním za to na pódiu měla velmi odvážný model a sklidila největší aplaus.

Jaroslava Obermaierová vzala svého syna a navštívili i zologickou zahradu ve Dvoře Králové a druhý den navštívili Kuks, konečně trávila víkend mimo Prahu a pracovala a zároveň odpočívala.

Veronika Zaňková se tulila ke svému přítelovi Lukáši Černému, Alice Springs byla nejpohodovější během večera, přijela s Jardou Helešicem a Stivínem, zpívala živě a lidi jí tleskali do rytmu, prozradila, že má ráda sladké a palačinky.