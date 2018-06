Maláčová hubne stresem

"Právě přípravy finále můžou za mou štíhlost. Málo jím, skoro nespím a jsem v jednom kole - asi to není nejzdravější návod na hubnutí, ale do finále to musím vydržet," usmívá se Michaela.

Slavnostní klání dvanácti krásek čtvrtého ročníku České Miss vypukne už tuto sobotu na ruzyňském letišti. Netradiční prostředí se podařilo paní ředitelce tentokrát doplnit opravdu o hvězdné obsazení. Porotě bude předsedat francouzský filmový idol Alain Delon, dále v ní zasednou i světoznámé krásky Petra Němcová a Tereza Maxová. Není tedy divu, že přípravy daly Míše pěkně zabrat. - více zde

Navrhoval i Kaplický

I letos Michaela Maláčová trochu inovovala, protože pro každou finalistku sehnala jejího osobního módního návrháře. Mezi nimi se dokonce blýskne i architekt Jan Kaplický. "Zaujalo mě, že navrhl své ženě svatební šaty, a pak jsem někde četla, že ho navrhování oblečení zajímá, tak bych byla hloupá, kdybych toho nevyužila a neoslovila ho. Jsem moc ráda, že to vyšlo," vysvětluje.

A o co že to letos budou adeptky na titul Česká Miss 2008 ještě bojovat? Kromě korunky poseté diamanty v hodnotě 1,25 milionu korun jim jde o pracovní kontrakt v za milion korun, pronájem bytu, ale i o luxusní auta a šperky. Celkem v hodnotě pěti milionů korun.