Maláčová: Do letadla by mě nepustili

Miminko má přijít na svět už v druhé půlce ledna a šušká se, že to bude holka. "Tušíme co to bude," řekla iDNES Maláčová, ale víc neprozradila. Jen to, že porod v zahraničí neplánuje, protože kvůli soutěži musí zůstat v Praze.

Kdyby se jí narodila dcera, jako budoucí modelku by ji rozhodně vychovávat nechtěla. "Budu upřednostňovat jiné věci než modeling. Záleží ale na tom, co dostane do vínku," uvedla pro ČTK.

"Vůbec nevím na co se mám těšit, nebo čeho se obávat. Nedovedu si zatím stále představit, že tu bude nový tvoreček," připustila. Na přípravu dětského pokoje a nákup nejnutnějších věcí prý ještě neměla čas.

"Minimum mám, už bych měla v čem si miminko z porodnice odvézt, ale řekla jsem si, že teď o víkendu ostatní doženu. Přijede za mnou sestra a kamarádka a vyrazíme společně do obchodů," těší se nejkrásnější Češka roku 1991.

I s dítětem po jeho narození zůstane v Praze. "Musím být po ruce," vysvětlila. Finále druhého ročníku soutěže je totiž naplánováno pár týdnů po termínu porodu. Možná, že bude celý večer sledovat ze zákulisí s miminkem v náručí, možná ho svěří do péče jeho tatínka, uhlobarona Zdeňka Bakaly.

"Pomáhat mi bude profesionální chůva. Maminku mám v Brně a je plně zaměstnaná, tu rozhodně starostmi zatěžovat nebudu. Raději ať si vnoučete jen užívá."