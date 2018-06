Maláčová: Dívky chtějí alternativu

Podle Maláčové zájem o její soutěž svědčí o tom, že dívky vítají alternativu k tradiční Miss ČR. "Většinou jsou to studentky vysokých škol a zajímají se o svou budoucnost. Mladá generace je daleko aktivnější a sebevědomější. Mám z nich ohromnou radost. Samy získávají informace po internetu, zvažují a porovnávají nabídky. Naše "Miss nové generace" je tu pro ně a ony tomu porozuměly", říká Maláčová, ředitelka soutěže Česká Miss.

Dívky, které se chtějí stát první Českou Miss, najdou přihlášky v tisku až v průběhu listopadu. Televizní diváci zvolí svoji první Českou miss přímým hlasováním a sms. Vítězka finále získá kromě věcných cen kontrakt na jeden milion korun a možnost zúčastnit se světové soutěže MISS UNIVERSE.

Finalistky čeká také další vzdělání v oblasti společenského chování, mediálního tréninku, jazykové výuky a kursy atraktivních sportů jakými jsou golf, tenis, jízda na koni apod. "Chci dát odvážným mladým dívkám šanci ke startu úspěšné životní dráhy, podpořit jejich osobnost a talent. Finálem to pro nás nekončí, ale naopak začíná," zdůrazňuje Michaela Maláčová.

Prezident Miss ČR Miloš Zapletal vyhlásil soutěž v úterý. I do této soutěže už přišly desítky přihlášek. Přesné číslo však Hana Srbova z APK./2 tají. "Dívky se mohou hlásit do 15. listopadu. Do té doby nemá smysl zveřejňovat jakákoliv čísla." uvedla pro iDNES Srbová.

ČTĚTE TAKÉ: ZAČAL VEŘEJNÝ BOJ O ČESKOOU MISS