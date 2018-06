Maláčová dala tradici na frak, Česká Miss míří na Primu a do krajů

"Soutěž se mění, máme novou koncepci a jsem ráda, že vám ji můžu představit v tento výjimečný den," řekla v úvodu tiskové konference ředitelka České Miss Michaela Maláčová, jež poukázala na magické datum 20.10. 2010.

Největší novinkou je odchod jediné národní soutěže krásy z Novy na Primu, která podle šéfky České Miss předložila nejlepší nabídku. Soutěž dostane víc prostoru ve vysílání, hlavně v pořadech o celebritách, a samotné jarní finále by mělo být pomyslnou třešničkou.

"Obchodní hledisko je jedna věc, postavení hráčů věc druhá. Někdy je dobré si vyhodnotit protinabídky a zvážit, jestli nemůžete projekt posunout dál. Mně se to s televizí Prima povedlo," objasňuje Maláčová, která s komerční dvojkou jednala několik měsíců.

Tiskovou konferenci České Miss zahájil duet úřadující vítězky Jitky Válkové a Josefa Vágnera

Konečný verdikt padl v září. "Hned jsme neřekli ano, ale sledovala jsem vývoj na mediální scéně a je patrné, že se mění. Vše jsem konzultovala s partnery a zjišťovala jsem si informace od mediálních odborníků," doplňuje nekorunovaná královna soutěží krásy, pro níž byly rozhodující úspěchy Primy v posledních měsících. Jeden za všechny: show Česko Slovensko má talent obstálo v konkurenci s Talentmánií a stalo se v tomto směru lídrem.

14 krajů, 14 finalistek

Divákům se bude nově prezentovat 14 finalistek, každá totiž bude reprezentovat jeden kraj České republiky. V příštím ročníku navíc soutěž přejde na systém krajských soutěží, které se uskuteční ve všech čtrnácti regionech. Letošní castingy ještě proběhnou ve velkých českých městech, tedy Praze, Brně, Ostravě a v Plzni.

Michaela Maláčová s ředitelem Primy Markem Singerem a vítězkami soutěží miss

Česká Miss 2011 je navíc poprvé bez konkurence. Poté, co Michaela Maláčová uzavřela obchodní dohodu s majitelem Miss České republiky, rázem přišla o soupeře a soutěž zrušila. "Jedna soutěž, jediná miss, to je naše heslo. Já tvrdím, že se soutěž od začátku měla prodat Michaele Maláčové. My samozřejmě budeme nějakým způsobem reflektovat, že jsme jediná soutěž krásy, ale k Miss České republiky se zřejmě nebudeme vůbec vracet. Veřejnost to totiž příliš nezajímá," obhajuje novou koncepci šéfka České Miss.

Soustředění finalistek, které teprve vzejdou z castingů, proběhne v Mexiku. Jednotlivé vítězky pak budou Českou republiku reprezentovat na Miss Universe, Miss Earth a Miss World, na níž právě v těchto dnech bojuje Česká Miss World Veronika Machová.

Ubírá se Česká Miss správným směrem?