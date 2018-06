Maláčová: Chodím s milionářem

Maláčová doposud o svém vztahu s podnikatelem mlčela. Bývalá miss dodala, že ji jeho majetek nezajímá.

"Já se takovým otázkám a chování okolí velmi podivuji. Když jsem byla vdaná za svého prvního muže, také úspěšného podnikatele, ani jsem nevěděla, co všechno má."

Ředitelka soutěže Česká Miss a největší konkurentka Miloslava Zapletala na Frekvence 1 dále řekla, že její soutěž sledoval na Nově rekordní počet diváků. "V závěru pořadu se na Českou Miss dívaly přes tři miliony diváků, což byl zatím jeden z nejúspěšnějších zábavných pořadů tohoto roku. Na druhou soutěž se dívalo o několik set tisíc diváků méně... Porazila jsem Zapletala a mám z toho radost."

První ročník České Miss podle Maláčové nevydělal, ale druhý už by měl být ziskový. "Nelze říci, že by v tuto chvíli vydělala, protože do soutěže musíte nejprve investovat. Já nezačínám v roce 1990, začínám v konkurenčním prostředí v roce 2005."

Michaela Maláčová nicméně uvedla, že už teď připravuje další ročník soutěže Česká Miss. "Právě připravujeme překvapení pro příští rok, myslím si, že Vojta Kotek splnil očekávání, moc se mi líbil. Takže o Vojtu diváci rozhodně nepřijdou, ale připravuji překvapení, aby zase oživilo to očekávání letošního roku."

