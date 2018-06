Maláčová chce koupit soutěž Miss

Na kolik celá transakce přijde a kdo ji za Maláčovou zaplatí, tají jak bývalá mluvčí ODS, tak i Zapletal. Deník Blesk přinesl informaci, že za nákupem soutěže stojí autobazar AAA. Cena se podle deníku měla pohybovat ve výši 55 milionů korun. To však oba aktéři prodeje popírají. "Ani jedno z toho není pravda," odmítá Maláčová. "Investor je někdo jiný a částka je ještě v jednání," dodává.

Miloš Zapletal počítá, že se soutěže - i přes její prodej - nevzdá úplně. "Jsem přesvědčen, že i v budoucnu budu mít na soutěž velký vliv," prohlásil. K prodeji jej prý vede jeho věk, zdravotní stav i "rozčarování z nedávných svlékacích skandálů". Michaela Maláčová v současné době pracuje ve vlastní PR agentuře GoodComm. Ta poskytuje služby mimo jiné i společnosti AAA. K nápadu vstoupit do podnikání na poli soutěží krásy ji prý nevede pouze nostalgie. Na pořádání soutěží chce totiž také vydělat. "Musí to být výdělečná činnost. Je to otázka komerčně-prestižní," dodává Maláčová. Kdy bude soutěž pořádat někdo jiný než Zapletal, však není v tuto chvíli jasné. Prodej by se neměl dotknout příštího ročníku. "K dohodě je poměrně daleko," dodává současný majitel.