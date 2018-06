Maláčová: Česká Miss vás zahřeje

FOTOGRAFIE ZDE

Detaily finále, které propukne už tento pátek, prozradila zakladatelka, ředitelka soutěže a předsedkyně poroty v jedné osobě Michaela Maláčová v pondělí na tiskové konferenci.

Večerem provedou současné ženské idoly - herec Vojta Kotek, provokativní fotograf Jan Saudek a muzikálový zpěvák Roman Vojtek. Ten zahájil i setkání s novináři a "spolupachateli" soutěže. "Doufám, že nás budete krásně fotit a hezky o nás psát," žertoval. "Mám už několik tipů na vítězku, je jich konkrétně dvanáct," dodal se smíchem.

Dívky se celou dobu usmívaly a ještě před tiskovou konferencí žertovaly s Janem Saudkem, který obdivoval jejich krásu. "Já snad úžasem vypláznu jazyk a to budu jako chameleon." Dívky se smály a vtipně reagovaly. "My jsme tady ale dneska jenom za křoví, aby nebyly prázdné stolečky," informovala ho Radka Buchtová. Jan se šel tedy věnovat své expřítelkyni Sáře, která také dorazila.

Maláčová i na letošek slíbila kvalitní podívanou. Konkurence se soutěží Miloslava Zapletala se neobává: "Jdeme vlastní cestou a i letos se budeme držet osvědčeného konceptu neotřelého pojetí Miss nové generace," řekla Michaela Maláčová.

Všem spolupracovníkům i novinářům poděkovala za obrovskou podporu, díky které je prý soutěž tam, kde je. "Je vidět, že soutěž mě potřebuje čím dál míň. Loni jsem měla pocit, že beze mě to prostě nejde. Letos už je to poloviční a příští rok ji snad budu řídit na dálku třeba z New Yorku," prohlásila novopečená maminka.

Finálový večer se ponese v brazilském stylu. "Sledujte Českou Miss, protože se ohřejete," prozradila Maláčová. "I letos dívky vystoupí ve speciálně pro Českou Miss vytvořených hudebních a tanečních choreografiích. Během nich dívky představí dvanáct extravagantních modelů od šesti předních návrhářů. "Každý model je ušitý na míru. Jmenují se jako orchidej, tygr nebo mušle," prozradila návrhářka Natali Ruden.

V porotě zasednou vedle partnerů soutěže také herec Jirka Mádl, desetibojař Roman Šebrle, loňská Česká Miss Kateřina Smejkalová nebo modelka Tereza Maxová. Její nadaci poputuje část výtěžku z diváckého hlasování a dražby korunky nové Miss. Porotci budou i moderátoři večera. "Letos tam můžeme pustit už i Vojtu, který loni ještě nebyl plnoletý," přivedla Maláčová do rozpaků mladého herce.

V pořadí druhé České Miss předá korunku loňská vítězka Miss Universe Natalia Glebova z Kanady. I před novináři ale Maláčová tají významného hosta večera, který má dívky vyzpovídat v samotném superfinále, kdy o porotou vybrané šestici dívek budou rozhodovat už pouze diváci prostřednictvím SMS.

Finalistky svou linii příliš neřeší. Při následném pohoštění si dopřávaly dosyta z nabízených lahůdek úplně všeho, i sladkostí. "My to teď stejně všechno vycvičíme na zkouškách. Ale začínám věřit tomu, že když na to člověk nemyslí, tak opravdu netloustne," prozradila Šárka Durdisová.

