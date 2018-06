Malá osobní inventura velkých věcí

jak nad sebou, tak nad svým okolím. Vodítkem k osobní inventuře vám mohou být následující otázky. Odpovězte na ně pomocí pětistupňové škály přesně jako ve škole. Jednička znamená, že je to výborné, dvojka chvalitebné. Trojka žádná sláva, ale jakž takž to ujde, čtyřka - se zamhouřenýma očima a zaťatými zuby dostatečné, ale spokojeni být nemůžete. A pětka? Po všech stránkách mizerné a nedostatečné.1. .... své bydlení, to jak vám a vaší rodině vyhovuje?2. ... svůj šatník, tedy oblečení, jež máte k dispozici?3. ... svého partnera, případně spokojenost se samotou?4. ... pomoc partnera v případě, že těžce onemocníte, přijdete o práci a budete na něm zcela závislí?5. ... životní prostředí ve vašem okolí?6. ... kriminalitu (ve srovnání se slibovaným zlepšením neúnosného stavu)?7. ... svůj zdravotní stav?8. ... svůj spánek?9. ... jistotu, že nebudete okradeni třeba kapsářem?10. ... jistotu, že váš dům nebude vykraden?11. ... auto, které máte? Pokud auto nemáte, hodnotíte to jako výborné (je to vaše svobodné rozhodnutí, jež nemá co dělat s penězi či dostupností vozu), či jako nedostatečné (auto velmi potřebujete, ale není dostupné), anebo to hodnotíte nějakou jinou známkou?12. ... kvalitu potravin, které konzumujete?13. ... spokojenost se svými dětmi (případně s tím, že děti nemáte)?14. ... to, jak děti naplnily (naplňují) vaše očekávání?17. ... to, jak se po stránce fyzické a psychické převážně cítíte?18. ... odolnost vůči nervozitě?19. ... pravděpodobnost, že budete napadeni nebo zraněni náhodným agresorem (pocit úplného bezpečí zaslouží jedničku, pocit velkého ohrožení pětku)?20. ... pravděpodobnost, že vám nebude ukraden automobil, případně jiný dopravní prostředek?21. ... lékařskou péči, která je k dispozici?22. ... možnosti trávení volného času a rekreace?23. ... možnost spolehnout se na členy své širší rodiny?24. ... míru pochopení, jehož se vám v rodině dostává?25. ... účast veřejnosti na rozhodnutích vedení země (vláda, parlament, úřady)?26. ... míru ekonomických jistot pro lidi, kterým se nevede právě nejlépe?27. ... to, jak se vyrovnáváte s obavami, starostmi?28. ... spolehlivost své paměti?29. ... pravděpodobnost postihu zločinců u nás?30. ... ochranu před tím, že byste se coby řádný občan stali obětí organizovaného zločinu?Jak jste na tom?Sečtěte známky přiřazené jednotlivým bodům a dělte číslem 30. Výsledná známka (čili průměr) vystihuje míru vaší životní spokojenosti, popřípadě stresu, jemuž jste vystaveni. Sečtěte dále známky u otázek 1, 2, 11, 12, 21, 22 a dělte šesti. ostanete skóre ekonomického stresu. Ten samozřejmě výrazně ovlivňuje i další sféry stresů. Další součet bodů u otázek 3, 4, 13, 14, 23, 24 také dělte šesti. Půjde o známku na vysvědčení hodnotícím vaše rodinné zázemí. Sečtením známek u otázek 5, 6, 15, 16, 25, 26 a vydělením šesti dostane známku důvěra ve vládu, samosprávu, politickou reprezentaci. Potom sečtěte známky u otázek 7, 8, 17, 18, 27, 28 a opět výsledek vydělte šesti, čímž získáte obraz o subjektivním hodnocení zdravotního stavu. Sečtením bodů u otázek 9, 10, 19, 20, 29, 30 a jejich vydělením šesti doplníte celkové vysvědčení známkou vystihující váš pocit ohrožení kriminalitou. Mimochodem: pokud by tento test byl součástí nějakého průzkumu veřejného mínění, dobré známky by znamenaly podporu vládní straně. Špatné nahrávají spíše opozici.