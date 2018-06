Jednou mě za účast v soutěžích bude nenávidět, říká matka dětské miss

Sami je soutěžemi krásy pro malé holčičky posedlá a chce, aby její dcera za každou cenu vyhrála. Když se to náhodou nepovede, je neskutečně rozčílená a myslí si, že hlasování nebylo spravedlivé.

Před každou soutěží s dcerou pilně trénuje. Učí ji, jak má správně chodit po pódiu, jak se má usmívat a zkouší spolu i dokonalé líčení.

Pokaždé také holčičce kupuje nové šaty. Některé si dle vlastního návrhu nechává šít i na míru. Podle Sami nejde o levnou záležitost, ale stojí to prý za to.

Matka dvou dětí si je vědoma toho, že ji dcera za nucení do soutěží může v budoucnu nenávidět. Myslí si ale, že Hallie-Mae bude alespoň zkušená a v životě pak bude mít větší úspěch, protože se nebude bát prosadit.

„Je mi jedno, že ji do toho tlačím, protože to dělám v jejím nejlepším zájmu. Dělám pro ni prostě to nejlepší. Hallie mě jednou bude nenávidět, ale bude se mít díky tomu dobře,“ sdělila ambiciózní matka.

Podle ní to tříletou dceru většinou baví. Jen někdy se jí do soutěže nechce a raději by zůstala doma. Přesto i přes její protesty na akci jedou. Když pak Hallie-Mae vyhraje, má velkou radost. „Stojí to za to. Před každou soutěží jsem tak strašně nervózní. Každý chce vyhrát,“ dodala Sami.

Na soutěžích její dcerka už vyhrála v přepočtu přes 250 tisíc korun. Spoustu z nich spokly vysoké výdaje za líčení, šaty, kurzy a další věci.