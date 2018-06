Obézní holčičce z Indie není ani rok a už váží skoro 19 kilo

Vzhledem k věku patří Aliya mezi nejtlustší děti ne světě. Rapidně přibírá od čtyř měsíců. „Několik měsíců po narození začala přibírat na váze. Musíme jí kupovat nové oblečení každé dva týdny, protože to staré je pro ni příliš těsné,“ cituje matku Shabanu Parveenovou (25) list Daily Mail.

Malá Indka nyní v 10 měsících váží 18 a půl kila. To je průměrná hmotnost šestileté dívky. Podle matky sní holčička třikát více jídla, než normální dítě. Rodina nemá peníze na kvalitní zdravotní péči.

„Snažili jsme se, ale mohli jsme ji vzít jen do místní nemocnice. Lékaři v obci nevěděli, co jí je. Vzali jsme Aliyu k lékaři v Ráňčí. Když ji prohlédl, navrhl, abychom jeli do jiného města, ale to jsme si nemohli dovolit a tak jsme nejeli,“ řekl otec Mohammad Saleem (28), který si jako krejčí vydělá kolem 100 korun denně.

Nakonec se jim ale podařilo získat konzultaci u lékařů v nemocnici Fortis na předměstí Dillí. Podle nich může jít o případ morbidní obezity nebo o hormonální nerovnováhu. Přesnou diagnozu určí až další testy.

Rodiče mají pětiletého syna Aliho, který má normální váhu. Jejich starší dcera Simran ale zemřela ve věku jeden a půl roku poté, co přibírala podobně jako Aliya.

