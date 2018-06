Malá a Bartošová budou Miss Saigon

Magda Malá jako jediná snad splňuje i fyzické parametry budoucí role. Se svou sto padesát čtyři centimetrů vysokou postavou je totiž ideální představitelkou hlavní ženské postavy - Vietnamky Kim. A aby působila ještě křehčeji, hodlá shodit deset kilo. S žádostí o pomoc se obrátila na Lenku Kořínkovou, díky jejíž teorii dělené stravy už má tři kila dole.

"Zatím jsem to viděla jenom v němčině u kamaráda na cédéčku, ale strašně mě to vzalo. Je to velkolepá show. Jsou tam dvě tak silná místa, že jsem si říkala, že je neodzpívám, ale odbrečím," říká o muzikálu Magda Malá.

Miss Saigon je příběhem vietnamské dívky, která se zamiluje do amerického vojáka Chrise, má s ním dítě a ve snaze dopřát mu lepší život, obětuje ten svůj. "Ta role je o mně. Od té doby, co mám dceru, vím, že žiju jenom pro ni," říká Malá.

Silný příběh vzal za srdce i Ivetu Bartošovou, která by měla Kim také nastudovat. Muzikál zatím neviděla, ale už má naplánováno, že si na něj zajede do Helsinek. Tam ho také před časem zhlédl producent František Janeček, a aby mu dobře rozuměl, pozval si na představení jako tlumočnici Gottovu dceru Dominiku, která je tam provdaná.