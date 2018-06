Makrlíková vymodlila Prima zprávařkám vyhazov

Makrlíková pracuje ve zpravodajství od sedmnácti let. Mezitím vystudovala dvě vysoké školy a Zpravodajský deník, výkladní skříň televizního zpravodajství Primy, moderuje pátým rokem.

Teď ji to táhne mezi záhonky. Před časem si založila vlastní firmu, kde navrhuje a realizuje zahrady. "Už jsem byla z toho všeho dost unavená. Chtěla jsem změnu, a tak se teď holkám omlouvám, že jsem ten vyhazov přivolala i na ně. Rozhodně mi živé vysílání nebude chybět."

Prima se ale s Danou definitivně rozloučit nechce. Počítá s její pomocí v Receptáři, což přijala s radostí, jiné nabídky zatím odmítá. "Bylo jich víc než dost a pár velmi slušných, leckdo si klepal na čelo, ale já už se nechci stresovat. Teď se jen těším, až napadne sníh."

Se Štěpánkou Duchkovou jsou velké kamarádky a vždycky toužily po společné dovolené v horách. Jenže to nikdy nešlo, protože se musely zálohovat. Kdyby se něco stalo Martině, třeba si zlomila nohu, musela být ta druhá k dispozici. "Teď už je to jedno. V zimě vyrážíme!"

Ani pro Štěpánku Duchkovou nebyl vyhazov žádným překvapením. "Věděla jsem to už od jara." Když se zpráva o tom, že končí, dostala na veřejnost, nabídek přišlo také dost, hlavně těch z branže.

Duchkové se zatím nelíbí ani jedna. Ale o práci nouzi nemá. Na dalšího půl roku má nasmlouváno tolik moderátorských akcí, že si prý ani nemůže dovolit skončit s dietou. "Kvůli televizi jsem zhubla osm kilo, a to si musím udržet i poté, co přečtu svou poslední zprávu." Kdy to bude?

Nikdo netuší. Zbrusu nové zpravodajské studio se teprve staví. Z prvního patra se přesouvá do přízemí, přibude mu pár metrů čtverečních a také nová originální znělka. Prima zatím tají i to, v jaké barvě bude zpravodajský velín vyveden nebo o kolik minut se hlavní zpravodajská relace prodlouží.

Jisté je jen to, že nejpozději v říjnu uvidíme na Primě po sedmé hodině Terezii Kašparovskou, Petra Tichého a zatím neznámého kolegu pro Světlanu Zárubovou. Zpravodajský deník, tak jak ho známe dnes, se stane brzy minulostí.

Kdo bude čtvrtý do party? To televize zatím sama neví. Potvrzuje jen to, že kdysi slavná moderátorka Novy Eva Jurinová se s Primou nedohodla, přestože společně s Martinem Severou casting absolvovala.

Zpravodajský deník na Primě tak zatím potáhnou jen dvě moderátorské dvojice. A kdo ví? Možná po vzoru zahraničních televizí dostanou jen pultík a místo pohodlné židle si svůj přímý přenos večer co večer odstojí.

A už vůbec nikdo si předem netroufá odhadnout, zdali nové tváře Primy vydrží tak dlouho jako třeba veteráni z Novy Ray Koranteng a Lucie Borhyová. Ač to zní neuvěřitelně, ti dva čtou večerní zprávy bok po boku už sedm let. Slušně jim konkurují snad už jen Jolana Voldánová s Bohumilem Klepetkem. Voldánová moderuje Události na České televizi od roku 1995, Klepetko začal o tři roky později.