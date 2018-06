MAKE-UP KLUB: Pot a lesk nemají šanci, odhaluje líčení Voldánové Kornová

Váš dotaz Dotazy do MAKE-UP KLUBU Kateřiny Kornové posílejte na revue@idnes.cz Dobrý den, jmenuji se Šárka a je mi 20 let. Ráda se líčím hodně výrazně a bez make-upu prakticky nevyjdu z domu. Což mě ale částečně dost zdržuje a nebaví, prosím tedy o radu na jemnější, ale neméně výrazné líčení, třeba na den. Předem moc děkuji ;) Milá Šárko, líčíte se opravdu výrazně, vlasy máte hodně černé, oči černě nalíčené. Myslím, že je to Vaše rozhodnutí a styl, který zároveň vyjadřuje Vaše názory a pocity. Asi nechcete nic měnit, rychlejší nalíčení očí asi nedosáhnete, pokud chcete chodit takto výrazně nalíčená. Je to možná škoda, protože jste krásná a mladá a Vaše velké oči nepotřebují víc než řasenku. Zároveň si myslím, že barva vlasů by Vám slušela Vaše přirozená. Ale máte svůj styl a až ho budete chtít opravdu změnit, vraťte se k přirozenosti, ta je nejkrásnější.