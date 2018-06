MAKE-UP KLUB: Noste přirozené obočí jako Farna, radí Kornová

Váš dotaz Dobrý den Kačko, shůry mi nenadělili hezké vlasy, ale dostala jsem velké čelo i uši, a když k tomu přičtu přibývající vrásky, tak to na sebevědomí

nepřidá. Ráda bych vypadala lépe i bez plastických operací,kterých se bojím. Zajímalo by mě líčení denní a úprava mých krátkých a ne zrovna hustých vlasů. Nechci se ve svých jednapadesáti letech řadit ke "starým" ženám, kterým je jedno, jak vypadají. Milá Evo, vypadáte tak mladě, myslím, že si nemusíte dělat "vrásky". Jemné vlasy mohou být problém. Sama je mám. Ale když používáte dobrou péči a regeneraci, není to velký problém. Chce to kvalitní střih a styling. Ne však nějaké těžké gely nebo pěny, vlasy by vám možná ztěžkly a zplihly. Na vaší druhé fotografii vidím více z vašeho účesu a myslím, že krátký, ale ženský střih s rozcuchanou ofinkou je dobrá volba. Asi bych navrhla více si nalíčit oči, ne řasy, ale oční stíny by zvýraznily váš pohled. V barvě šedé, fialové nebo antracitové. Vyzkoušejte rozjasňovač "dotek světla", pod oči. Přeji vám hodně sebevědomí a žádné strachy!