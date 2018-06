MAKE-UP KLUB: Na party mrkejte jako Hanychová, radí Kornová

Váš dotaz Dobrý den, jmenuji se Martina a je mi 25 let. Líčím se velmi sporadicky a spíše jen konzervativně, protože mi všechno líčení na mně připadá pouťové. Ráda bych proto využila vaší nabídky a nechala si poradit. Děkuji a přeji hezký den. Dobrý den, Martino, myslím, že je v pořádku, že se líčíte přirozeně a jemně. Přirozená krása je přece nejlepší volba. Ve vaší tváři jsou výrazné hezké hnědé oči. Pokud se budete chtít trochu "odvázat", zkuste si jemně zvýraznit obočí a oči nad horními řasami prodlužte tenkou linkou. Oční stíny, tak jak je vidím na fotografii, se mi líbí. Nemusíte se pouštět do žádných barevných a násilných kreací, zvýrazněte jen to, co máte hezké. A usmívejte se, lesk na rty a koutky nahoru!