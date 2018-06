MAKE-UP KLUB: Krásu Krbové strčíte do taštičky, říká Kornová

Váš dotaz Své dotazy s fotografií posílejte Kateřině Kornové na e-mail revue@idnes.cz Dobrý den Kateřino, moc Vás zdravím! Je mi 34 let a nyní jsem na mateřské dovolené s ročním FIlípkem a potřebovala bych dát dokupy. Je to už opravdu akutní! Posílám fotku, myslíte, že se s tím dá ještě něco dělat? Děkuji a těším se na Vaši zprávu! Katka Michálková z Prahy Milá Katko, zkuste použít vyrovnávací make-up, zejména na partie okolo nosu a na lícní kosti jemně zdravíčka. Oči máte krásné a veliké. Ty by se mi líčily... Zvýraznila bych je stíny ve dvou barevných odstínech. Světlejší na víčka, tmavšími bych oči prohloubila. Na konci víček a směrem ven je dobré oči lehce protáhnout. Dobrou řasenku, obočí máte hezké, stačí jen učesat. Rty bych líčila leskem. Rozhodně bych Vám doporučila výživné zábaly na vlasy a časem možná nápaditější střih vlasů. Mějte se dobře, Vy i Filípek!