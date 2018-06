MAKE-UP KLUB: Kornová radí, jak na sexy lícní kosti Kostkové

Kateřině Kornové pište na e-mail revue@idnes.cz

Hezký den,

jmenuji se Tereza a je mi 22 let. Také bych si od Vás chtěla nechat poradit, pokud jde o líčení, jsem údajně jarní typ. Hodně si líčím obvykle oči (linky horní i spodní atd.), ale moc nevím co se rty, zvlášť pokud to nechci přepísknout, ale naopak najít rovnováhu, aby to celkově nedělalo "zmalovaný dojem". Předem díky moc za odpověď a mějte se stále lépe! :)

Milá Terezo,

jste hezká a mladá, myslím, že jste typ, který vypadá krásně i bez make-upu. Nerada to tvrdím, jsem sama tak trochu proti sobě, ale je to tak. Pokud ale chcete, zkuste klidně kontrast, zvýrazněte si víc oči tmavším stínem, oční linkou. Rty nechte jen s leskem. Na Vašem místě bych se zamyslela nad barvou vlasů, myslím, že studenější odstín blond nebo proužky v tónu by Vám velmi slušely.

A úsměv jistě také.

Mějte se hezky!