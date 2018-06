MAKE-UP KLUB: Kornová představuje ovocné rty režisérky Kopáčové

Váš dotaz Vážená paní Kateřino, ráda bych využila Vaší poradny pro změnu image a hlavně ohledně líčení. Je mi 30 let a připadám si tak o pět let starší, mám hodně starostí, které mne odsunuly na hranici zanedbání mojí "ženskosti". Nejen, že se mi zhoršila pleť, ale také jsem začala dosti šedivět - což mne dost trápí.

Momentálně si hledám i vhodné zaměstnání, a tak bych také chtěla zapůsobit na nějakém přijímacím pohovoru. Ráda bych se zase líbila nejen sobě (pro lepší pocit a větší sebevědomí), ale i svému příteli, i když on tvrdí, že se mu líbím pořád. Nu, znám muže.



Budu ráda za každičkou radu, která by mne vylepšila. Marcela Matalová, Žernovník Milá Marcelo, jste krásná žena a není pochyb, že se s příchodem jara a případnou změnou image stanete i ženou atraktivní. Jsem přesvědčená, že Vaše přirozená barva vlasů je světlejší, než jakou jste zvolila pro barvu nebo přeliv. Neškodilo by možná, abyste se držela více přirozeného odstínu, každopádně bych nevolila v žádném případě tmavý. A šikovný radikálnější sestřih by byl velmi vhodný. Ubrala bych i na intenzitě make-upu, co se týká odstínu i množství. Oči máte krásné, není potřeba je příliš líčit, ale rtěnku bych ve Vašem případě vybrala rozhodně výraznější. Tak směle do toho, nebojte se. Přeji Vám velmi intenzivní prožití jara a úspěch v zaměstnání! Napište opět, těším se. Vaše KK