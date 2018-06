MAKE-UP KLUB: Image módní Italky, hodnotí Stašovou Kornová

Váš dotaz Do poradny Kateřiny Kornové pište na e-mail revue@idnes.cz Ahoj Kateřino, jmenuji se Dáša Zbínová, je mi 32 a jsem na mateřské s čtyřměsíčním synátorem. Ráda bych se přihlásila do Tvého klubu na líčení. Chtěla bych se umět tak hezky nalíčit jako Ty. Posílám svou fotku. Radost bych udělala také své sestře Monice Novákové, je jí 37, a vím, že poslední dobou studuje všechny možné rady o líčení, vizážistice atd. Pokud bys nás to naučila obě, byla bys ta "nej" :-))) Fotky zasílám přílohou. Měj se hezky, Dáša Milé dámy, milé krásné maminky,



rady, které bych vám dala se vzácně shodují, možná je to tím, že jste sestry. Doporučuji použít korektor na pleťové nedostatky a na kruhy po očima. Není divu, že je máte, miminka vás jistě zaměstnávají... Obočí bych nechala dorůst a odborně vytrhat. Oči bych líčila jednoduše, ostatně celý make-up by bylo ideální zvládat rychle a prakticky. K řasám bych nanesla oční linku a rty nalíčila leskem. Nezapomeňte na zdravíčka, stačí jen tak lehce, ale rozsvítí vás. Hodně zravíčka vám i vašim dětem.