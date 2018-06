MAKE-UP KLUB: Chladné, ale něžné, představuje líčení Ochotské Kornová

Váš dotaz Dotazy do poradny Kateřiny Kornové posílejte na e-mail revue@idnes.cz Dobrý den, je mi 31, jsem se sebou relativně spokojená, ale i přesto vím, že jsou věci, v nichž mám nedostatky. A to ať od přírody, nebo v tom, že se neumím dobře líčit. Nosím brýle. Ráda bych se naučila líčit si pěkně oči tak, aby byly vidět a to ani moc, ani málo :) Děkuji, Zuzana Milá Zuzano, brýle nejsou vůbec problém, naopak - jak jsem popisovala minulý týden v případě Simony Stašové, skvělým doplňkem. Pochopitelně je lepší se pod brýle nalíčit výrazněji. Oční stíny mohou být i odvážnější. Šedé, temně fialové, modré, a to jak jasné, tak lomené. Nebála bych se ve Vašem případě ani nápadnějších obrouček. Rty bych Vám navrhovala líčit nenápadně, stáčí třeba lesk. Problém s pletí nebo nějaké nedostatky vyřeší dobrá řada korektorů a více krycí make-up. Pak už stačí třeba jen transparentní pudr na zmatnění pleti. Nejvýraznějším krokem bych ve Vašem případě viděla změnu účesu a barvy vlasů. Rozhodně bych se vzdala melírků a vlasy nechala trochu narůst. Hezký týden!