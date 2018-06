Mahulenu jsem z televize nevyštípala, tvrdí Partyšová

"Ještě jsme se nestačily bavit, každopádně mám nějaké zprávy, že tuhle informaci vzala v klidu, v pohodě a já jsem ráda. Ta moje pozice je zvláštní, může to zdánlivě vypadat, že jsem ji vyštípala, ale není to tak. Je to rozhodnutí televize Prima," řekla iDNES.cz Partyšová.

Herečka a moderátorka Mahulena Bočanová, která natáčením pořadu o celebritách a večírcích strávila pět let, se o svém odchodu z televize dozvěděla až od novinářů.

Mahulena Bočanová na lodi

"Se mnou se jaksi zatím nebavil nikdo. Co říct, je mi to líto, ta forma je nepěkná, na internetu to věděli dřív než já. To se bude špatně zapomínat. Top Star už nebyla jen práce, jsme parta a je nám smutno všem. Rozhodnutí Primy samozřejmě respektuji, ale slušela by se jaksi alespoň kávička na rozloučenou," řekla pro iDNES.cz Mahulena Bočanová. "Ale už mám naplánovaný dvě dovolený, život jde dál."

Partyšová byla nabídkou trochu zaskočená, ale přiznala, že po roli moderátorky pokukovala už delší čas.

"Nebudu tajit, že každý redaktor touží po tom, aby se jednou stal moderátorem. Mně už se to podařilo na jiné televizi a v skrytu duše, i když jsem netlačila na pilu, jsem doufala, že to jednou přijde i na Primě," prozradila moderátorka.

Na nový post se těší, ale zatím ještě neví, jestli ji někdo nahradí coby redaktorku na společenských akcích. Bulvár spekuloval o Evě Decastelo, ale Partyšová by si ráda večírky užívala i nadále.

"Studio vás oklešťuje, nejste mezi lidmi a na večírcích se po jednom Cuba Libre docela dost dozvíte. Lidi ale nechceme prezentovat, když jsou zpití pod obraz, což se také občas stane. To by možná ani divák nechtěl vidět, nebo možná chtěl? " řekla Partyšová, na kterou si prý celebrity dávají na večírcích velký pozor.

Gabriela Partyšová jako černá labuť

"Když se chtějí pořádně vyřádit, tak to dělají jinde než na veřejnosti. Já si myslím, že jsou to vesměs rozumní lidé," dodala moderátorka.