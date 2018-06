Mahulena si u Heleny připadala jako v Las Vegas

"Jsem strašně vyplašená, protože jsem poprvé po dvou měsících venku, a asi jsem to přehnala. Je tady na můj současný vkus moc lidí. Měla jsem raději jít do kina," zasmála se příjemná herečka, vděčná své kamarádce, která u ní toho dne zaskočila jako chůva.



Dcera Marina se nejraději koupe ve veliké vaně. "Prudí maminku k smrti. Naštěstí už ale spí od osmi večer do půl páté ráno. To je jediné, co má po mně, jinak je celá po tatínkovi," prozradila čtyřiatřicetiletá Bočanová.



Tatínek Viktor je prý bezvadný. "V sobotu a neděli se o malou stará, nechává mě spát, klidně si sednu k televizi a dám si kafe. Takový luxus si dopřeji!" zdůraznila se smíchem Mahulena.



Návrat do divadla v současnosti vidí Bočanová přibližně na leden příštího roku. "Se zájezdy mimo Prahu ještě ale nepočítám, možná až v září," řekla herečka.

Vzápětí ovšem naznačila, že v té době nevylučuje ještě jeden přírůstek do rodiny. "Já bych to pojala jako své plodné roky, dokud to jde. Chtěla bych ještě kluka. Doufám, že to nedopadne jako u našich známých, kteří mají pět holčiček. Já jsem ale dítě štěstěny, takže to bude kluk. A pak už dost," rázně shrnula Mahulena své představy o nedaleké budoucnosti..