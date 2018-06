Mahulena Bočanová zatancovala a předvedla nový šatník

"Zásadně utrácím jenom za svoje. Vždycky jsem tomu tak činila a vždycky tomu tak hodlám činit, protože to dotváří osobnost a svým způsobem jsem nezávislá a svobodná. I to se na mně Viktorovi líbí," tvrdí herečka.



Mahulena Bočanová na večírku zatančila

Před večírkem Profimedu v kostele Sacre Coeur, který stejně jako loni při desátém výročí firmy moderovala, strávila celý den nakupováním. Na akci se pak objevila ve stylovém pánském obleku.



Večírek probíhal v kostele Sacre Coeur

"Je to jenom jeden z modelů a Viktor mě v něm ještě neviděl. Má na mně ale rád pánské věci, takže myslím, že bude hodně spokojený. Chlapi vůbec mají na ženských rádi pánský styl. V butiku Royale, kam mě za svými kamarády Davidem Jirousem a Romanem Šenkeříkem dovedla moje kamarádka, stylistka Zuzka Straková, jsem si ale koupila také překrásné černé hedvábné večerní šaty, které jsou velmi sexy, jsou obepnuté, dlouhé až na zem a mají rozparek. Všechny věci tam jsou výjimečné, jsou to jednotlivé nádherné kusy, mají nápad a styl," líčí Bočanová.



Na večírek přišla Česká miss Eliška Bučková s přítelem



Navíc ji baví přístup mladíků, kteří věci vozí od designérů z Belgie. Zavřeli prý kvůli ní na celý den obchod, aby se jí mohli maximálně věnovat, a ještě ji hostili kafem a šampaňským. Není divu, že u nich spokojená herečka nechala hodně peněz.



Na večírku se objevila i Gábina Partyšová

"Byly to možná statisíce. Je to skoro jako když si jdete koupit auto. Člověk ale daleko víc utratí za módu, která se nosí dva měsíce, nebo blbiny, které možná ani nikdy nevezme na sebe. Tohle je takový můj extrémně výjimečný nákup, který dělám tak jednou do roka. Za ty jednotlivé kusy věcí, i když dražší, ale dokonalé, skvěle šité a nápadité, to stojí. Jsou to klenoty, které mi vydrží do konce života," řekla Bočanová.

Na večírku, kde nechyběla například Zuzana Belohorcová, Gábina Partyšová nebo Renata Langmannová, uvedla Bočanová zpěvačku Radku Fišarovou či přehlídku módy třicátých let.