Mahulena Bočanová šla na lifting. Budu Salma Hayek, říká

"Rozhodla jsem se, že budu příští týden Salma Hayek. Zastavím čas a bude mi za měsíc 28 a tak už umřu," smála se Bočanová na klinice, kde si nechala udělat lifting.

"Plastika jako řezání, to není pro mě. Mně pak splývají ty holky do jedné podoby a tak nikdy nechci dopadnout. Proto se bojím kudel, výplní a takových věcí. Tak prostě zestárnu. Bude mi pade za tři roky, tak co. Nestěžuju si, na ten věk to je ještě dobrý," říká herečka.

Přesto ale chce proces stárnutí alespoň zpomalit neinvazivními metodami. I kdyby to nepomohlo nijak výrazně, pomůže to jejímu lepšímu pocit. Bočanová totiž nikdy přehnaným sebevědomím netrpěla a vždycky si připadá krásná až po letech.

"Já jsem se celý život nesnášela. Ale teď jsem se koukala na své fotky a říkala jsem si: To je ale nádherné stvoření na té fotografii. To jsem musela štvát lidi, jak jsem krásná. A já si přitom v té době připadala ošklivá. A tak to mám pořád," říká.

Mahulena Bočanová před lety Mahulena Bočanová na jedné z archivních fotografií

Kvůli práci nikdy svůj vzhled nevylepšovala, vždycky to dělala jen kvůli mužům. Těm se na ní líbil nejvíc její latinskoamerický zadek, jak přiznala. Ten se líbil i jejímu poslednímu příteli. S Jonesem Santosem Santanou se už rozešla a nyní je znovu volná.