Mahulena Bočanová porodí co nevidět dcerku

"Může to přijít kdykoliv. Už končíme," prozradila o svém vrcholícím těhotenství populární Mahulena Bočanová, která se v šoubyznysu pohybuje už od svých čtyř let. "Naše holčička se bude jmenovat Marina. Teď už má dva a půl kila, tak doufám, že to do tří doklepeme," řekla herečka. Mahulena ještě v pátém měsíci těhotenství účinkovala v divadle. "Tehdy jsem ještě mohla hrát, protože jsem byla prsatá a břicho nebylo," prozradila Mahulena.