Bočanová dokončuje pro sebe a dceru nový dům, zahradu osází přátelé

10:15 , aktualizováno 10:15

Herečka a moderátorka Mahulena Bočanová se po nevydařeném manželství s Viktorem Mrázem staví na vlastní nohy. Mezi nejvýraznější kroky, které by ji už neměly připravit o střechu nad hlavou, patří stavba nového domu za Prahou. Nastěhovat by se do něj měla už v létě.