Teď minimálně půl roku budu kojit a uvidím, kdy se vrátím na jeviště. Už teď se mi stýská, ale nevidím to dřív než na leden. Pak ale chceme hned druhé miminko, takže mám na pár let o zábavu postaráno," dodala herečka, která se v šoubyznysu pohybuje už od svých čtyř let.

Za posledních devět měsíců herečka, jako sama řekla, zbaštila všechno, co se jí dostalo do ruky. "Dokonce mi pan doktor povolil denně decinku vínka," se smíchem dodala Mahulena.