VIDEO: Lásky pominou, ale rodiče mi chybí pořád, říká Bočanová

„Myslím si, že by všechny moje lásky vydaly na jeden seriál, to zas nebudu zapírat. Spoustu věcí bych asi hodně proškrtala, ale myslím si, že by to byl krásný romantický seriál s občas velice zapeklitými situacemi, ale lidi by se bavili,“ řekla na kameru iDNES.cz Mahulena Bočanová, která právě v novém seriálu Všechny moje lásky dostala jednu z hlavních rolí.

Jedním dechem ale přiznává, že bez citů neumí existovat. „Bez lásky neumím žít, pro mě je to alfa omega života, a buď jsem s láskou šťastná, nebo ne,“ dodala s tím, že v srdci má především dceru a zesnulé rodiče.

„Už jsem natolik dospělá, a je to i otřepané klišé, ale láska mého života, která vydrží napořád, je láska rodičovská k Márince. Myslím si, že ty nejhlubší city má matka ke svému dítěti,“ míní.

„A taky si čím dál častěji uvědomuji, že se mi hodně stýská po tátovi a po mámě. Ty lásky klučičí jsou nádherné, ale jsou pomíjivé. A dá se z toho nějak dostat. Ale to, že člověku scházejí rodiče... je to už tolik let a pořád mi chybí,“ uvedla Mahulena Bočanová.

O mužích ve svém životě už nějaký čas nechce mluvit, ale naznačuje, že ani o lásku z jejich strany nouzi nemá. „Mé srdce je zadané už delší dobu, ostatní je má osobní věc,“ říká.

Vysněný partner Bočanové nemusí být z shobyznysu. „Muž, kterého miluji, ve mně musí budit respekt, musí mít smysl pro humor a musí umět rozbušit mé srdce. Jinak je mi jedno, jestli je to popelář nebo milionář.“

Se všemi svými bývalými láskami je prý v kontaktu. „Kamarádíme se a dokonce se i rádi vídáme. Je to možná pro někoho nepochopitelné, ale máme to tak. Nedávno jsem se třeba potkala se Sagvanem Tofim, a ten mi připomněl, že jsem asi před třiceti lety během našeho rande snědla cibuli jako bych jedla jablko. Tak na to už si teď dávám pozor, i když přiznávám, cibuli miluju,“ směje se Bočanová, která momentálně řeší první lásky své čtrnáctileté dcery Márinky.

„S Márinkou jsme nejlepší kamarádky a svěřujeme se navzájem. Jí se teď líbí Kuba Prachař, kterého jsme potkaly na horách. Mě se zase líbí Seal, ale toho jsme bohužel nepotkaly, a myslím si, že je stejně na blondýny, takže nic,“ podotkla herečka.