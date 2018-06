Bočanová ve sklípku radila Perkausové, jak má správně moderovat

„Já si myslím, že má Eva ten dar být milá, což je základ, aby ji měli lidi rádi. Navíc velké plus je i v její kráse,“ řekla o mladší kolegyni Bočanová, která tvrdí, že dobrý moderátor se rodí postupně.

„Moderátor vzniká časem, s věkem a zkušenostmi. Evě ráda poradím co a jak, ale zkušenost se předat bohužel nedá,“ rozpovídala se Bočanová u skleničky vína.

Obě dámy vyrazily na Moravu užít si pohostinnost šlechtitelské stanice ve Velkých Pavlovicích.

„Když nad tím přemýšlím, nebyla jsem ve sklípku minimálně pět let. Eva je tu se mnou prý podruhé v životě. To má holka ještě co dohánět. Mně už je 120 let, takže návštěv sklípků mám za sebou hodně,“ přiznala Bočanová.

Z mladší konkurence rozhodně strach nemá, sama má práce nad hlavu. „Teď jsem si užívala tři měsíce prázdnin. Snažím se to každoročně dodržovat a věnovat se naplno dceři Márince. Letos nám to krásně vyšlo,“ pochvalovala si herečka, která momentálně natáčí dva televizní pořady a zaměstnává ji i divadlo.

„Hraji v Činoherním klubu, divadelním spolku Háta, Divadle Palace a Hybernii. A pak moderování akcí a tancování. Prostě klasika,“ vyjmenovala své pracovní závazky.