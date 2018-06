Mahulena Bočanová diety neřeší

Mahulena je na jaro je stejně jako každý rok velmi dobře připravena a zimní oblečení bude odkládat naprosto bez obav.

"Tuky mi vůbec nepřibyly, naopak diky pořadu StarDance jsem dokonce neplánovaně zhubla. Dám si proto k večeři klidně i pěkně vypečený bůček a šlehačku, akorát ne dohromady," prozradila se smíchem Mahulena, která v taneční soutěži patřila k jasným favoritům.

Diety ani solárium neřeší

Zároveň dodala, že ale na jaře nikdy nezačíná s žádnou dietou. "Já to prostě nemám zapotřebí. Jím a piju všechno, co mi chutná, a z čeho mám radost. Je to důležité, protože pak mám dobrou náladu a jsem v pohodě. A to jsem skoro pořád, což považuji za vůbec nejdůležitější," prohlašuje maminka pětileté Mariny. Ta je po tatínkovi modrooká blondýnka a své exoticky působící Mahuleně se na první pohled nepodobá.

Díky své tmavší pleti nenavštěvuje Mahulena ani solárium. "Jakmile vysvitne sluníčko, tak se snažím pohybovat venku. Mám to štěstí, že moje pleť má hodně pigmentu a já jsem za chvíli opálená. Přiznávám, že mi dost lidí i závidí, protože nemusím za zhnědnutí vydávat hříšné peníze jako oni," řekla.

Bočanovou čeká Výzva

Mahulena Bočanová nyní uvádí na Primě pořad Top 10 a nově k němu bude moderovat spolu s Jaromírem Bosákem pořad Výzva na České televizi. „Top 10 je týdeník, trvalá spolupráce, na České jsou to tři přímé přenosy ob dva měsíce. Úplně jiný formát. Na všem jsem se samozřejmě předem dohodla s oběma televizemi,“ říká. První díl zbrusu nové show odvysílá Česká televize přímým přenosem z liberecké Tipsport areny v sobotu 21. dubna.