To má asi po mně, říká Bočanová o dceři, která plave v citech

Jedenáctiletá Marina se narodila s lehkou mozkovou dysfunkcí, což si v případě výuky žádá speciální pedagogický přístup. I to byl důvod, proč Mahulena Bočanová vybrala pro svou dceru školu Slunce v Unhošti. Nyní chce herečka pomoci jejímu vedení speciálním kalendářem, který by mohl zaplatit opravu střechy.

"Mě napadlo využít to nejhezčí, co škola má, tedy děcka. Malé děti se toho nebály, chtěly si zažít den opravdové hvězdy a focení s Jakubem Ludvíkem si užily. Mají krásnou vzpomínku. A díky tomu, že mám v branži spoustu kamarádů, tak jsem je oslovila a oni do toho šli. Dokonce i lidé, kteří se úplně vyhýbají mediální pozornosti jako Ondřej Vetchý nebo Jiří Langmajer. Jsem jim moc vděčná a jak říkám, škole by se hodila nová střecha," řekla iDNES.cz Mahulena Bočanová.

Z dvanácti snímků, které vznikly, se jí nejvíc líbí fotografie kolegyně Radky Fišarové, jež pózovala s malým Samuelem. "Samík je takový řízek, černý okatý kluk, který se líbí i Máně. Ta teď neví, jestli miluje Langmajera nebo Samíka, mezi klukama je asi třicet let, ona mezi tím lítá, to má asi po mně, takže trochu protěžuji Samíka," dodala herečka a moderátorka.

Chantal Poullain Mahulena Bočanová a Monika Absolonová

Focení si pochvaluje i zpěvačka Monika Absolonová. "Bylo moc příjemné a kupodivu strašně rychlé. Hlavně se mi líbilo, že to nebylo jen o tom, že se člověk vyfotí a vypadá líp než ve skutečnosti, ale že to má nějaký smysl. S holčičkou, se kterou jsem se fotila, to bylo prima, hrozně jsme se smály a myslím, že i ona byla spokojená."

V kalendáři zapózovali i Ondřej Sokol, Kateřina Brožová, Pavel Kříž i Chantal Poullain. Součástí projektu jsou i prodejní fotoobrazy.