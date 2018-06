Bočanová: Peču, ale nejím to. Před půl rokem jsem strašně ztloustla

V čem vás diváci aktuálně mohou vidět?

Toho je hodně. V divadle Palace hraji ve hře Zamilovaný sukničkář, Klíče na neděli, Do ložnice vstupujte jednotlivě, Světáci, Hvězdné manýry, Vztahy na úrovni. V Hybernii v představení Sněhová královna a pak v Činoherním klubu Dámský krejčí. Jezdíme na hostování i po celé republice. Takže, když si nás někdo chce najít, tak si nás najde i z jakéhokoli městečka. Hrajeme všude. Od Bratislavy po nejmenší vesnice v Čechách.

Máte toho hodně, jak se vám to daří skloubit s výchovou dcery?

Skloubit to musíte vždycky, ať je malá, velká nebo dospělá. Máme to vymyšlené tak, že já mám v každém představení alternaci, v tom posledním dokonce dvě, protože mi Divadelní společnost Háta vychází vstříc. Vždycky se to snažím zařídit tak, abych patnáct dní v měsíci hrála a patnáct dní měla volno.

Jste si s dcerou hodně blízké?

Ano, rozumíme si fantasticky. Ona je mazlík, dobrosrdečný andílek. Márince je 16, ale protože máme všechno trochu pomalejší než u běžných dětí, tak ta puberta na nás ještě čeká. Stále je hodně dětská. Občas třískne dveřmi, ale to jsou jen takové momenty, když jí něco zakážu. Třeba když jí nedovolím dát si štrúdl, když už má vyčištěné zuby, nebo jí zabavím iPad, nebo že už nesmí na zahradu, protože je v pyžamu.

Ale to jsou drobnosti. Jinak ještě stále ke mně leze do postele a hodí na mne nohu, chytne mě ručičkou, objímá mě a říká mi: Mamušendo, miluju tě. Takže si ještě stále užívám její dětskost a blízkost.

Co spolu nejraději děláte?

Ji baví pečení. Já také docela ráda peču. Už to tedy nejím, protože jsem asi před půl rokem strašně ztloustla a těžko to šlo dolů. V ní se to ztratí. Pořád tedy pečeme. Baví ji pomáhat, některé věci už dokáže upéct sama.

Co kromě pečení vás spolu baví? Má například zálibu v moderní technice?

Jako klasický teenager je pořád na iPadu, kde hraje různé hry. Já je ani neumím popsat, na to jsem antitalent. Ráda hraje hry, kde třeba jde princezna lesem a musí plnit úkoly. My se však rády válíme v posteli, mazlíme se, pustíme si nějaký hezký film, povídáme si o tom filmu. Jindy si hrajeme na modelky. Má ráda módní přehlídky.

Mahulena Bočanová a její dcera Márinka (1. prosince 2016)

Co třeba nějaký sport?

Má partu kámošů z Kladna, kteří jsou trochu mladší, ale chodíme do aquaparku, na houby nebo jezdíme na lodičky, na koníčky a takové ty věci, které baví desetileté děti.

A už Márinka ví, co by ji bavilo v dospělosti?

Ji by strašně bavilo, aby byla maminka pořád doma a abychom nedělaly nic.

Vnímáte, že po vás chytá lásku k herectví?

Určitě. Márinku hlavně baví se mnou chodit do divadla, kde pomáhá v maskérně, připravuje kostýmy. Strašně ji baví, to nevím, po kom to má exhibicionistka, chodit na děkovačku. Dává nám kytky a pak se s námi klaní. Já sama miluji hrát divadlo, ale nejvíc se stydím, když se rozsvítí, jdete na děkovačku a jste to vy a už nejste schovaná za postavou. To skoro každý herec na děkovačce trpí. Ale moje Máňa to miluje.