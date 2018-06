Zamilovaná Bočanová o barvě vlasů: Podle psychiatra jsem to zase já

"Barva vlasů je moje. Poslední čtyři roky jsem měla záchvat, že jsem byla skoro blondýna, úplně jsem se těch starších fotek lekla. To byly takové mimikry, protože jsem byla nešťastná, nedařilo se mi, tak jsem chtěla být někdo jiný. Psychiatr mi vysvětlil, že se teď zase vracím do svého vlastního já," řekla Bočanová, jež se před kamerou iDNES.cz zapojila do rubriky Módní masáž, v níž celebrity komentují vlastní image.

"Jsem oblečená tak, jak jsem ráno vyrazila z domu, takže jsem se nevyšperkovala. Ráno jsem vyvenčila psa, vzala si pohodlné boty, strečové dříny, svetr a sako, aby mi celý den bylo dobře. Zkombinovala jsem to tak, abych nevypadala jako bubák," vysvětlila s tím, že na módních trendech nikdy nebazírovala.

"Nikdy jsem si nezakládala na tom, jak vypadám. Žiju normální život."

Pečlivé líčení známé herečky je výsledkem televizních maskérek, které by si Bočanová nejraději vypůjčila napořád.

"Make-up je práce holek z televize. Vždycky jim říkám, jestli by nemohly přijít každé ráno, protože je to masivní změna. Už vím, že je make-up lepší, do civilu se ale nelíčím, nezvykla jsem si na to a asi si ani nezvyknu," uzavřela v Módní masáži Mahulena Bočanová.