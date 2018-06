Mahulena Bočanová o plastikách: Řezat bych do sebe nenechala

"Takové ty plastiky, kdy se řeže do těla neodsuzuji. Ať si každý dělá, co chce. Ale mně se to určitě nikdy nestane. Maminka s tátou mi takto nadělili, že to v těch 50 pořád není takový průser. U plastik mi přijde, že člověka moc změní a já bych nechtěla vypadat stejně jako všichni, co ji mají. Jako třeba když si pustíte MTV, jsou všichni stejní a mění se jim jenom barva vlasů," řekla iDNES.cz Bočanová.

Za svůj vzhled vděčí herečka oběma rodičům, ale její maminka měla navíc gen, díky němuž se jí málo tvořily vrásky.

"Bohužel zemřela brzy, ale v 58 letech jsem nezaznamenala na jejím obličeji vrásky. Tak snad se trochu držím po mámě," míní herečka a moderátorka.

I přes kvalitní genetickou výbavu si ovšem občas zajde na kliniku krásy. V pražské klinice estetické a cévní medicíny si nechala například omladit problematické partie krku či dekoltu mikrojehličkovou radiofrekvencí.

"Baví mě neinvazivní zákroky, protože každá ženská chce vypadat líp a mladší. Ono vám to vyšle lhavý signál do těla 'jsem mladší', a to tělo jako příroda se s tím popere, a to se mi líbí. Pravda je, že od 40 let, teď je mi 47, jsem začala vyhledávat tyto pomoci. Jednou ráno bych se totiž mohla vzbudit a bylo by už pozdě," prohlásila tmavovláska.

Mahulena Bočanová

"Krásný musí byt člověk nejen zvenčí, ale i uvnitř. Po třicítce se vám ukáže v obličeji vaše povaha, a to vám žádný plastický chirurg nepomůže, pokud jste zlý," zafilozofovala nakonec o kráse Bočanová.