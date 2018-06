Magic Johnson: Když syn přiznal, že je gay, byl jsem nesmírně šťastný

„Myslím si, že by se rodiče neměli snažit změnit to, čím jejich syn nebo dcera doopravdy jsou, nebo čím se případně stát chtějí. Rodiče by měli své děti milovat za všech okolností. A když nám syn sdělil, že je gay, byl jsem za něj nesmírně šťastný. Moc ho milujeme a myslím si, že je to úžasný muž,“ sdělil bývalý sportovec v pořadu Ellen DeGeneresové.

„Na světě je tolik rodičů, kteří své děti nepodporují. Kdo jim pak ale zbude? Kdo jim bude dodávat odvahu? Na tyhle věci jsme tu my. Abychom při nich stáli a milovali je. To je podle mě moc důležité,“ pokračoval Johnson, který o dětech a výchově hovořil i v jedné z kapitol své knihy.



„Udělal jsem to, aby si lidé uvědomili, že mají své děti akceptovat takové, jaké jsou, už od miminka. Vždy jsem byl moc pyšný na syny i na dceru a snažil se jim jít i nějakým způsobem příkladem,“ doplnil.

Magic Johnson je považovaný za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. V roce 1991 jako první světově proslulý sportovec přiznal, že je HIV pozitivní. Je otcem tří dětí, s manželkou Cookie mají kromě Earvina adoptovanou dceru Elisu (22), z předchozího vztahu má Johnson ještě syna Andreho (36).



Earvin Johnson se rád předvádí na sociálních sítích: