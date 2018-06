Smithová: Nemohla bych být začínající herečkou, musí se pořád svlékat

Na kontě má řadu filmů, televizních seriálů i rolí v divadle. Maggie Smithová (82) ale prohlásila, že by v současnosti jako začínající herečka zřejmě neuspěla. Vadilo by jí, že by se musela neustále svlékat.