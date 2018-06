Maggie Smithová skončí v Panství Downton. Je mi přes sto let, říká

„Říkají, že tohle je poslední série, a nedokážu si představit, jak by to mohlo pokračovat. Já určitě už v té roli nedokážu pokračovat. Podle mých znalostí mi už teď musí být minimálně 110 let. Jsme na konci dvacátých let,“ řekla herečka v rozhovoru pro britský Sunday Times.

Smithová si nedávno postěžovala, že od doby, kdy začala v seriálu hrát, přišla o soukromí. Přestože před seriálem vytvořila stovky rolí v divadle, televizi i filmu, Panství Downton jí vzalo anonymitu na ulici.

„Člověk už se necítí bezpečně po Downtonu. Smutné je, že jsem celý svůj život prožila bez toho. Mohla jsem si chodit po galeriích a všude sama, ale dnes už nemohu. Když se někdo rozhodne, že vás dostane, neutečete,“ míní herečka a dodala, že u fanoušků jí nejvíce vadí žádosti o selfie.

„Hrozné je, že dříve to bývaly jen podpisy, ale dnes se chce každý s vámi fotit. Začínáte se pak cítit jako všichni ti lidé, kteří věřili, že fotografie kradou duši. Nemám soukromí, ale nikdo ho brzy nebude mít. Už nikdo nemá žádné soukromí,“ dodala.