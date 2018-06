Gyllenhaalová: Řekli mi, že na milenku padesátníka jsem stará

„Být hollywoodskou herečkou znamená i řadu věcí, které vás zklamou. Mně je 37 a bylo mi řečeno, že jsem příliš stará na to, abych hrála milenku pětapadesátiletého muže,“ řekla Gyllenhaalová serveru The Wrap.

„Překvapilo mě to. Cítila jsem se špatně, pak mě to rozčílilo, ale pak jsem se tomu začala smát,“ dodala.

Gyllenhaallovou, která letos dostala Zlatý glóbus za roli ve filmu The Honourable Woman, počáteční zklamání už přešlo. „Nejsem z toho zoufalá. Spíš se těším na něco zajímavého,“ řekla.

Maggie Gyllenhaalová a její slavnější bratr Jake na Zlatých glóbech Maggie Gyllenhaalová se slavnějším bratrem Jakem a jejich rodiči. Otec Stephen je režisér, matka Naomi scénáristka.

Nicméně Hollywood chce zřejmě udržovat představu, že staršího muže může přitahovat pouze o mnoho let mladší žena. A zatímco hercům zůstávají role svůdníků až do pozdního věku, herečky jsou do rolí objektů touhy obsazovány hlavně před třicítkou.



V minulosti to komentoval třeba Johnny Depp, když se v Pirátech z Karibiku líbal s Keirou Knightley. „Vždycky je divné, když se líbáte s někým, koho nemilujete. Je to herectví, je to podvod. Líbací scény jsou pro mě divné vždy, ale zvlášť když Keira je o víc než dvacet let mladší,“ řekl Depp v době, kdy ještě žil s bývalou manželkou Vanessou Paradise, která byla mladší o deset let. Pak si ovšem sám našel o 23 let mladší přítelkyni Amber Heardovou, kterou si nedávno vzal za ženu.