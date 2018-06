Wronková neuspěla v Hlasu, dostala ale práci v hudební televizi

Jednadvacetiletá Magdalena Wronková už má s moderováním zkušenosti. Její hlas znají posluchači pražského rádia RockZone 105,9. Navíc studuje herectví a má všechny předpoklady ukázat se i před kamerou.

Šanci jí dala televize Óčko, a tak bude Magdalena blízko své největší vášni, kterou je hudba. "Není to pro mě jen druh nějaké zábavy nebo odreagování se, i když to k tomu samozřejmě také patří. Hudba je pro mě především ten nejlepší přítel, lék na bolavou duši a ve velké části mého života také nezbytná inspirace. Nebýt hudby, nebyla bych tu ani já. A to doslova, protože moje maminka se do mého tatínka zamilovala právě díky tomu, že to byl muzikant," prozradila Wronková.

Sama preferuje rockovou muziku. "Líbí se mi typické chraplavé hlasy jako mají zpěváci z Foo Fighters, Nickelback nebo Linkin Park," řekla.

Diváci Óčka ji uvidí v pořadu Mixxxer. Ve čtvrtek si s ní navíc budou mít možnost od 15 hodin popovídat on-line.