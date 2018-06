Po dvou synech čeká pěvkyně Magdalena Kožená holčičku

Nejúspěšnější česká pěvkyně současnosti se na třetí dítě těší, na mateřské ale dlouho nezůstane.

"Vždycky jsem si říkala, že kdybych náhodou měla ještě jedno dítě, tak že budu chytrá a udělám si větší pauzu. Bohužel jsem zase byla přesvědčená, že některé věci by se beze mě neobešly. Práce by měla jet tak, jak byla naplánována, než se vědělo, že nějaké miminko bude," uvedla Kožená, která 26. května oslaví 41. narozeniny.

Magdalena Kožená s manželem.

O jménu holčičky se prý v rodině vedou velké debaty. "Do výběru se zapojil můj starší syn, který má pocit, že to musí rozhodnout sám. Bude to muset být tentokrát volba kompromisu. Mohu ale prozradit, že bude opět české," řekla. Doma v Berlíně mluví manželé Rattleovi s dětmi třemi jazyky - česky, anglicky a německy. Když Kožená mluví s dětmi sama, tak výhradně česky, manželovi to překládá. Je hrdá na to, že díky tomu umí syn Jonáš (9) mluvit jako rodilý Čech.

Při výchově Kožené pomáhá chůva. Pěvkyně nebyla nikdy na mateřské dovolené, pokaždé totiž tři měsíce po porodu sbalila miminko a vrátila se ke své profesi.

"To se bohužel bude tentokrát opakovat, takže bez pomoci se to nedá zvládnout. Obzvlášť, když jsou děti ve škole a já jsem někde jinde, tak chůvy musí být dokonce někdy dvě," uvedla. Syn Miloš (6) má navíc od září nastoupit do první třídy.

Už v září bude Kožená zpívat v poloscénicky zpracovaných Matoušových pašijích ve švýcarském Luzernu, na londýnském festivalu BBC Proms a na začátku října pak v New Yorku. Roli studovat nemusí, ztvárnila ji už několikrát a natočila i na DVD. Cestování s miminkem už zažila, takže prý ví, co ji čeká.

Poslední koncert před českým publikem bude mít tuto neděli v pražském Rudolfinu, kde vystoupí s basilejským orchestrem La Cetra a italským dirigentem Andreou Marconem. Jako poslední projekt před porodem chystá v dubnu uvedení svého nejnovějšího CD Prayer - Voice & Organ.