Ber Magdu, dostaneš Oscara, radil Forman režisérovi Sophiiny volby

Když v roce 1981 americký režisér Alan Pakula hledal představitelku hlavní role do filmového dramatu Sophiina volba, vybíral mezi Magdou Vášáryovou a Meryl Streepovou. Tehdy se radil i s Milošem Formanem.

„Podívej se, máš dvě možnosti – buď v tom bude hrát Magda a ty dostaneš Oscara, nebo to bude hrát Meryl, Oscara dostane ona a ty nedostaneš nic,“ řekl mu tenkrát Forman.

Vášáryová na svoji životní šanci zavzpomínala. „V době natáčení Postřižin s námi strávil pan režisér Pakula dva dny. Byla to už moje čtvrtá nabídka na zahraniční roli, ale nikdy jsem se nedostala ven, takže jsem to nebrala vážně. Ale tentokrát se za mne zaručili na Kolibě (za socialismu sídlo slovenských filmových ateliérů – pozn. red.) a já jsem na tři týdny odjela do Ameriky,“ prozradila kdysi herečka médiím.

„Ve studiu Paramount v New Yorku jsem se postavila před kameru a všichni vyjeveně koukali. Měla jsem za sebou 80 inscenací, kamery jsem si uměla podmanit. Autor knihy Styron mě do té role velmi chtěl,“ vysvětlovala Vášáryová.

Styron byl okouzlen krásou

William Styron později zavítal do Prahy a před novináři přiznal, jaký dojem na něj slovenská herečka udělala.

„Když jsem ji viděl, byl jsem okouzlen její krásou i talentem. Roli nedostala kvůli zásahu producentů, kteří chtěli mít ve filmu známou hvězdu, jíž už v té době byla Meryl Streepová, a nikoliv v Americe neznámou herečku z východní Evropy. Meryl Streepová je velká herečka, dodnes však vzpomínám na Magdu Vašáryovou, na její obraz z oněch zkoušek,“ řekl spisovatel.

A Miloš Forman se nemýlil, zatímco Meryl Streepová dostala Oscara, režisér Alan Pakula svoji nominaci neproměnil.

Vášáryová prý Streepové trošku záviděla. „Tehdy jsem začala i seriózně uvažovat, kdy z herectví odejdu,“ přiznala. A jak to vidí dnes? Už ji to nemrzí. „Věděla jsem, že bych měla hrozné těžkosti dostat se na natáčení. Mohla jsem tou rolí udělat světovou kariéru, ale já takto nejsem nastavená, měla jsem jiné priority. Povedlo se mi mít dvě roztomilé dětičky, to pak moc nepřemýšlíte o světové kariéře,“ vysvětluje Vášáryová, která má po listopadové revoluci za sebou úspěšnou politickou kariéru v diplomatických službách.