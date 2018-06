Magda Malá čeká přírůstek do rodiny

Večerem provázela zpěvačka a zároveň spoluzakladatelka Mater et Pueri Magda Malá.

Magda prozradila, že tuto společnost se rozhodla založit právě proto, že se sama v podobné životní situaci ocitla.

Drobná černovláska, která ztělesňuje hlavní role v muzikálech Miss Saigon a Bídníci, měla na pódiu velký úspěch a její kolegové Martin France, Roman Vojtek, Bohuš Matuš či Martin Maxa jí po celý večer skládali obdivné komplimenty.

V osobním životě má ale Magda na muže smůlu.

Maminka malé Magdalenky se už asi čtrnáct let chodí radit ke kartářce Dagmar Kludské, ta však pro ni dlouho neměla žádné povzbuzující věštby. Až prý teď!

Karta se obrátila a Magda má naději, že potká konečně svého srdcového krále. A nejen to, rýsuje se prý i přírůstek do rodiny. Údajně by to měl být syn.