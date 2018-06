Magazín DNES proměnil slavné děti v andílky. Podívejte se

Na předních místech seznamu svítilo jméno Ani Geislerové, o níž se ví, že své děti vystavuje na veřejnosti velmi nerada. Aňa nakonec sice kývla, jenže... "Budu ráda, když mi děti nafotí Tono, ale nesmíte je nikde otisknout."

Jak se fotí slavní andílci (Cyril a František, děti Tatiany Vilhelmové)

Kdo pózoval? Josef a František, synové Ivana Trojana a Kláry Trojanové-Pollertové Viktorie, dcera jachtařky Lenky Šmídové Theodor, syn Báry Basikové Cyril a František, synové herečky Tatiany Vilhelmové Berta, dcera herce Jiřího Macháčka

Eliška Kaplicky byla naopak od začátku nadšená: "Jasně, ale letíme s Johankou do Ameriky, tak nevím, jestli to stihneme. Co třeba zítra?"Stihlo se to a Eliška přišla do ateliéru Tona Stana s celým štábem - s neteří Sárou i svou maminkou.

Další telefonáty - Tereza Maxová se omluvila, protože její syn Tobias byl právě mimo republiku. Přijet s rodinou nemohl ani fotbalista Petr Čech. Olympijská vítězka ve střelbě Kateřina Emmons by kývla ráda, ale ačkoliv ona sama se v Česku právě nacházela na závodech, malá dcera Julie musela zůstat s tatínkem v zámoří.

Ivaně Gottové se fotoprojekt původně úplně nepozdával - holky prý na sladké sice jsou, ale příliš ráda jim ho nedává. Nakonec přikývla na variantu focení se sladkými perličkami. A pokud by prý to bylo nezbytné, dcery nejvíc milují žvýkačky.

Magazín DNES - Jak se fotí slavní andílci (Johanka Kaplický) Jak se fotí slavní andílci (Viktorie, dcera jachtařky Lenky Šmídové)

"Každý den nás překvapují tancem, zpěvem, výtvarnými výtvory a svými hláškami. Je s nimi taková legrace, že nám tečou smíchy slzy. Poslední dobou nejčastěji vylezou na postel v ložnici a dělají, jako že je to pódium," prozradila pak. "Do hlediště posadí všechny možné plyšáky, panenky a nás a vzájemně se uvedou na jeviště: 'Dámy a pánové, přichází Charlotte Ella Gottová,' začne Nellinka a Charlottka se přidává: 'Dámy a pánové, přichází Nelly Sofie Gottová,' a pak nám začnou zpívat..."