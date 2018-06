Mafián se po papežově projevu přihlásil na policii

15:50 , aktualizováno 15:50

Procítěný projev papeže Jana Pavla II. v italském parlamentu dojal známého italského mafiána Benedetta Marcianteho natolik, že se sám udal policii. A to bez ohledu na to, že mu za vraždu hrozí 30 let odnětí svobody.