Madonny už mají v Malawi dost, její školy stavět nechtějí

Madonna, která v Malawi adoptovala dvě děti, v lednu oznámila, že se její charita Raising Malawi spojila s neziskovou skupinou buildOn, aby postavily nové školy, do nichž by chodilo nejméně 1 000 dětí ročně. Charity prohlásily, že malawiská vláda byla o zpěvaččiných plánech "plně informována".

Mluvčí malawiského ministerstva školství Lindiwe Chideová ale agentuře Reuters řekla, že vláda už má Madonny "plné zuby". Když v loňském roce Madonna zrušila plánovanou vyšší dívčí školu v Malawi s odvoláním na špatné vedení a překročení rozpočtu, neobtěžovala se prý o tom malawiské úřady informovat.

"Teď se rozhodla oznámit, že plánuje vybudovat deset škol, aniž by od nás opět vyžádala svolení," řekla Chideová. "Máme pocit, že je to všechno o propagaci jejího globálního obrazu a ne o zájmech naší země."

Madonna přivezla dceru Mercy do Malawi v roce 2010

Madonnin plán postavit školu pro zhruba 400 dívek v blízkosti hlavního města Lilongwe ztroskotal v loňském roce a výpověď dostalo vedení její nadace Raising Malawi. List The New York Times tehdy napsal, že projekt spolykal 3,8 milionu dolarů, aniž by to bylo někde vidět. Madonna už pro svou malawiskou charitu, kterou spoluzaložila v roce 2006, poskytla 11 milionů dolarů.

"Nemá mandát rozhodovat, kde chce postavit školu, protože nezná naše potřeby a to, kde chceme nové školy mít ... Nejdřív nás musí kontaktovat a dostat povolení, než začne cokoli dělat," dodala Chideová.

V Malawi žije více než půl milionu dětí osiřelých poté, co jejich rodiče zemřeli na AIDS. OSN tuto africkou zemi zařadila mezi 20 nejméně rozvinutých zemí světa.